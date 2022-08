Usłyszała od lekarki, że to "nic poważnego". Okazało się, że ma raka

Pielęgniarka onkologiczna zachorowała na raka

26-letnia pielęgniarka Sophie Jackson z Bournemouth, podczas samobadania znalazła guz na swojej prawej piersi. Natychmiast udała się do przychodni. Lekarka rodzinna niesłusznie zignorowała objaw choroby, mówiąc, że to zapewne "nic poważnego". Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, jakie Sophie zdobyła na oddziałach onkologicznych, pielęgniarka nie dała się zignorować i nalegała na wykonanie specjalistycznych badań. Okazało się, że to nowotwór.