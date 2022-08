Dominika Gwit na nowym zdjęciu. "Promieniejesz, masz szczęście wypisane na twarzy"

Wcześniej Dominika Gwit wielokrotnie musiała mierzyć się z negatywnymi komentarzami dotyczącymi jej wyglądu. Po tym, jak najpierw w 2014 roku mocno schudła, by po pewnym czasie wrócić do poprzedniej wagi. Internauci pisali o tym, że aktorkę dopadł efekt jo-jo, jednak okazało się, że Dominika Gwit nie miała wielkiego wpływu na to, co działo się z jej ciałem, a powrót do dawnej wagi wynikał przede wszystkim z poważnych chorób autoimmunologicznych.