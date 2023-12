Usunęła ciążę w Holandii. Wytoczyła sprawę przeciwko Polsce

W 2020 r. polski Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja ze względu na wady płodu, które mogłyby doprowadzić do upośledzenia lub zagrożenia jego życia, nie stanowią podstawy do wykonania aborcji. Co więcej, stwierdzono wówczas, że tego typu zabieg jest również sprzeczny z konstytucją. Decyzja ta wpłynęła na życia wielu kobiet w Polsce. Wśród nich była M.L., która swoją sprawę postanowiła zgłosić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.