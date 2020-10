Utalentowany muzyk ciężko chory. Prosi o pomoc na Facebooku

Gabriel Tomczuk pochodzi z Białegostoku. Już jako dziecko zdecydował, że zajmie się muzyką. Dlatego też właśnie tak pokierował swoją edukacją. Podobnie zresztą jak pozostali członkowie zespołu Klezmafour. Gabriel jest kontrabasistą, Andrzej Czapliński gra na skrzypcach, Wojciech Czapliński na klarnecie, Rafał Grząka na akordeonie, a Kamil Siciak na perkusji. Celem Klezmafour było tworzenie muzyki w taki sposób, by brzmiała ona jak wykonywana na jednym instrumencie. Nazwa nawiązuje z kolei do tradycji klezmerskich – to właśnie taki rodzaj muzyki tworzą panowie z zespołu.