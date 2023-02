Utnij w tym miejscu. Storczyk długo będzie cieszył oczy

Jak przedłużyć kwitnienie storczyka?

Po pierwsze - wybór storczyka. Wybierając roślinę do naszego mieszkania, sprawdźmy, czy jej liście bądź pierwsze pąki nie są zgniłe. W innym przypadku sami sprowadzimy na siebie problemy, a storczyk po kilku tygodniach będzie do wyrzucenia. Jeżeli kupujemy go w miesiącach jesienno-zimowych, pamiętajmy, aby umieścić go na dobrze oświetlonym parapecie. Najlepiej, by temperatura w tym miejscu wynosiła ok. 15 st. C.