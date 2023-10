"Palce diabła" znaleziono w Polsce. Smród czuć już z daleka

Czerwone macki "ośmiornicy" to rzadki gatunek grzyba zwanego okratkiem australijskim. Jego wygląd wzbudza wiele emocji i może nieźle nastraszyć. Naturalnym środowiskiem okratka są wyjątkowo gorące miejsca, takie jak Tasmania, czy właśnie Australia. Co robi w Bieszczadach, poza straszeniem nieświadomych turystów? Przywędrował do Europy w XX wieku, ale nadal rzadko można go spotkać. W Polsce był widziany w kilku miejscach, głównie w obszarach górskich.