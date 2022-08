Uważaj na żółtą roślinę. Porasta całą Polskę, ale może być wyjątkowo groźna

Angielska nazwa tej rośliny to "Goldenrod" – złota rózga. Oddaje nie tylko hardość tej rośliny, ale sugeruje pewne negatywne konotacje. Słusznie, ponieważ to bardzo niebezpieczna i inwazyjna roślina. Nawłoć kanadyjska pojawiła się w Polsce pod koniec XIX wieku. Występuje przede wszystkim na łąkach i dzikich terenach, gdzie ma idealne warunki do wzrostu w związku z przenoszeniem nasion przez wiatr i ptaki. Niewiele osób wie, że jest niebezpieczna i uprawia ją w ogrodach.