Uznano go za "najseksowniejszego". Przeżył coś gorszego od ghostingu

Chris Evans jest jednym z najpopularniejszych hollywoodzkich aktorów. Choć od 2023 roku jest mężem młodszej o 16 lat portugalskiej aktorki Alby Baptisty, portale plotkarskie łączyły go wcześniej z wieloma znanymi kobietami. Chris Evans miał być bowiem nieoficjalnie związany z Jessicą Biel, Lily Allen, Seleną Gomez oraz Sandrą Bullock.

W 2022 roku Chris Evans został uznany przez magazyn "People" "najseksowniejszym żyjącym mężczyzną". Nie oznacza to jednak, że nigdy nie miał złamanego serca. Jak się okazuje, doświadczył czegoś gorszego od ghostingu - sytuacji, w której jedna osoba nagle zrywa kontakt z drugą, bez wyjaśnienia powodu lub wcześniejszego ostrzeżenia.

43-letni aktor wyznał w rozmowie z "People", że pewna kobieta, z którą się spotykał, zachowała się w stosunku do niego nie fair. Nie wyjawił jednak, kim dokładnie była.

