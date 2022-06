Używasz aplikacji do śledzenia cyklu? To musisz wiedzieć

Po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy w USA, każdy stan tego kraju będzie sam stanowić prawo aborcyjne. Amerykanki mają coraz więcej wątpliwości co do używania w takim przypadku aplikacji śledzących cykl. Czy programy gromadzące nasze dane są bezpieczne? Co w momencie, gdy w wybranych stanach aborcja będzie karalna?