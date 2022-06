W Stanach Zjednoczonych trwają zaciekłe protesty. Chodzi o prawo do aborcji

Przykładem jest klinika aborcyjna Little Rock w stanie Arkansas. Zaraz po ogłoszeniu decyzji sądu personel dzwonił to kobiet i odwoływał zaplanowane wizyty. – Bez względu na to, jak bardzo przygotowujemy się na złe wieści, to kiedy w końcu się pojawiają, uderzają w nas bardzo mocno. Konieczność zadzwonienia do tych pacjentek i poinformowania ich, że taką decyzję podjął sąd, łamało serce – wyznała dziennikarzowi BBC pielęgniarka z kliniki, Ashli Hunt.