Używasz folii aluminiowej do przechowywania żywności? To powszechny błąd

Folia aluminiowa nie bez powodu często gości w naszych kuchniach. To właśnie nią owijamy kanapki do szkoły lub pracy, a także zabezpieczamy różne potrawy. Czy jednak na pewno warto ją do tego wykorzystywać? Ekspert postawił sprawę jasno.

Folia aluminiowa ma niezliczoną ilość zastosowań. Najczęściej wykorzystuje się ją do przechowywania lub przyrządzania potraw, ale to nie wszystko. Okazuje się, że to, jak jej używamy, może mieć realny wpływ na nasze zdrowie.

Ekspert ostrzega przed używaniem folii aluminiowej

Folia aluminiowa od lat towarzyszy nam w codziennym życiu. Owijamy nią kanapki, ciasto, a nawet resztki po obiedzie. W końcu jej bardzo plastyczna forma sprawia, że bez trudu dopasujemy ją do niemal każdego naczynia. Okazuje się, że to ogromny błąd.

Dr Zachary Cartwight, naukowiec, ekspert ds. żywności, w rozmowie z brytyjskim magazynem "Southern Living" zdradził, że zabezpieczanie żywności folią aluminiową może doprowadzić nawet do zatrucia pokarmowego. Wszystko przez to, że nie chroni ona w 100 proc. przed kontaktem jedzenia z tlenem. Niewłaściwe przechowywanie żywności może z kolei przyczynić się do rozwoju chorobotwórczych bakterii.

Jak prawidłowo przechowywać żywność?

Specjaliści przekonują, że prawidłowe przechowywanie żywności nie tylko wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie, ale również zasobność portfela. Najlepiej jest to robić w hermetycznie zamkniętych pojemnikach.

Po pierwsze są one wielorazowego użytku, dzięki czemu nie musimy martwić się o to, czy akurat mamy w domu folię, a po drugie doskonale zabezpieczą żywność przed dostaniem się do niej tlenu, wydłużając przy tym także jej przydatność do spożycia.

