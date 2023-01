W panterce i lateksie. Ekscentryczka Doda tym razem przesadziła?

Fani Dody doskonale wiedzą, że z nią nie można się nudzić. Od co najmniej kilku dobrych miesięcy o niej jest naprawdę głośno. W tym czasie piosenkarka szukała idealnego męża w programie "Doda.12 kroków do miłości", potem ogłosiła, że jest w związku (z ratownikiem medycznym Dariuszem Pachutem), wydała nową płytę "Aquria", wyszła z wywiadu z Wojewódzkim i Kędzierskim, a ostatnio wystąpiła na sylwestrze Polsatu, podczas którego odtworzyła kultowy taniec z serialu "Wednesday". Dobrze wie, jak sprawić, by się o niej mówiło.