"W Polsce jest obecnie ponad 7 mln singli". Wywiad z Gabrielą Gargaś autorką książki "Jeden miesiąc na miłość"

Gabriela Gargaś: Zacznę od tego, że jestem gospodynią podcastu "Jak baba z chłopem". Zapraszam do niego interesujących mężczyzn, by poruszyć z nimi tematy, o których nie zawsze chcą głośno rozmawiać. Ze mną to robią. Pokazują swój męski punkt widzenia na temat życia, świata i emocji. Oczywiście jest masę spraw, w których się różnimy, ale to jest właśnie w tych rozmowach kręcące. To właśnie dzięki podcastom poznałam tylu wspaniałych mężczyzn, którzy pośrednio stali się bohaterami powieści. Fragmenty naszych rozmów przemyciłam w książce. Jackob był jednym z rozmówców, z Kasią poznałam się na radiowych korytarzach, skończyło się na tym, że czyta audiobook "Jednego miesiąca na miłość".