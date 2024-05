Źródło zdjęć: © Gettyimages | photo by Yoko Okamoto

Istnieje coś takiego, jak lista UE roślin inwazyjnych. Plasują się na niej gatunki, które zagrażają roślinom naturalnie bytującym w danym środowisku. Uprawa takiej roślinności podlega karze grzywny lub nawet aresztu. Import, handel, rozmnażanie i sadzenie wymaga pozwolenia. Do takiego grona zalicza się właśnie Eichornia gruboogonkowa.

Rośliny inwazyjne — co to takiego?

Lista roślin inwazyjnych UE zawiera te gatunki, które zagrażają roślinności europejskiej. Ich występowanie na terenie Polski nie ma przyczyn naturalnych — zostały przetransportowane przez człowieka. Są o tyle groźne, że obejmują panowanie na danym terytorium, zupełnie pozbawiając inną (rodzimą) roślinność podstawowych warunków do przetrwania. Dewastują równowagę w przyrodzie, więc ich obecność jest niekorzystna. Stąd zwyczajowa nazwa - "zaraza wodna".

Eichornia gruboogonkowa — obcy gatunek, który podporządkowuje sobie otoczenie

Jej uprawa jest w Polsce surowo zakazana, a to nie bez powodu. Szybko zaczyna dominować nad resztą roślin (sprawia, że wymierają) i zabiera sobie coraz więcej terenu. Wpływa również na dzikie zwierzęta. Jeśli dany zakazany gatunek całkowicie wyprze te rodzime, to zaburzy układ łańcucha pokarmowego. To destrukcyjne zarówno dla flory, jak i fauny.

Eichornia gruboogonkowa, zwana również hiacyntem pływającym, to roślina wodna. Naturalnie występuje w Amazonii, choć rozprzestrzeniono ją też w tropikach i ciepłych rejonach wszystkich kontynentów. W Polsce ma więc ciężkie warunki do rozwoju — może kwitnąć tylko w lecie, kiedy temperatura utrzymuje się powyżej 24 stopni Celsjusza, a zimą wymiera.

Eichornia, czyli zaraza wodna

Ma grube kłącza, liście unoszą się na wodzie, a kwiaty (niebieskie lub białe, zebrane w kłos) kwitną jeszcze wyżej. To sprawia, że mogłaby pięknie przyozdabiać niejedno oczko wodne. Jest jednak wyjątkowo szkodliwa. Utrudnia rybom dostęp do tlenu i stwarza idealne środowisko do mnożenia się moskitów.

