W PRL-u była uważana za najmodniejszą roślinę. Dziś wraca do łask

Ta roślina pachnie wanilią i wabi pszczoły, a w czasach PRL-u była uważana za jedną z najmodniejszych. Obecnie heliotrop znów jest na topie. Czym się charakteryzuje i jak go pielęgnować?

Heliotrop peruwiański to roślina o niezwykłej urodzie i urzekającym zapachu, który przywodzi na myśl wanilię z lekką nutą migdałów. Choć jego uprawa wymaga nieco uwagi i troski, to z pewnością odwdzięczy się obfitym kwitnieniem pięknych kwiatów oraz zapachem, który wypełni ogród lub balkon przez całe lato.

Heliotrop cieszył się największą popularnością w Polsce w czasach PRL-u. To właśnie wtedy był uważany za bardzo modny, a dywany pełne fioletowych kwiatów znajdowały się na deptakach w turystycznych miastach oraz na ogródkach działkowych. Posiadacze balkonów sadzili tę roślinę w doniczkach, dzięki czemu również mogli cieszyć się przyjemnym waniliowym zapachem.

Czym charakteryzuje się heliotrop?

Heliotrop (Heliotropium arborescens) pierwotnie pochodzi z Ameryki Południowej, głównie z Peru, skąd przywędrował do Europy w XVIII wieku. Jest to roślina wieloletnia, jednak w naszym klimacie uprawiana jest jako jednoroczna ze względu na niską mrozoodporność. Osiąga wysokość od 20 do 40 cm, tworząc gęste kępy ciemnozielonych, owalnych liści, które pokryte są meszkiem. Jego największą ozdobą są drobne, pachnące kwiaty zebrane w baldachogrona, które mogą przybierać różne odcienie fioletu i błękitu.

Roślina ta jest często nazywana ogrodowymi perfumami, ze względu na słodki zapach, który przypomina wanilię. To właśnie on przyciąga pszczoły oraz motyle, dlatego też miłośnicy domowych warzyw i owoców powinni posadzić heliotrop blisko warzywnego ogródka.

Uprawa i pielęgnacja

Heliotrop najlepiej czuje się na stanowisku słonecznym i ciepłym, jednak nie bezpośrednio narażonym na ostre słońce. Najlepiej sprawdzi się w świetle przedpołudniowym. Dodatkowo musi być to miejsce osłonięte od wiatru. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Roślina ta nie toleruje suszy ani nadmiaru wody, dlatego ważne jest regularne, ale umiarkowane podlewanie co 2-3 dni. W okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia warto zasilać ją nawozem dla roślin kwitnących co 2-3 tygodnie.

Heliotrop można uprawiać zarówno w gruncie, jak i w donicach na balkonie czy tarasie. W przypadku uprawy doniczkowej należy pamiętać o odpowiednim drenażu, aby uniknąć zalegania wody. Roślina ta dobrze znosi przycinanie, które pobudza ją do krzewienia się i obfitego kwitnienia. Warto pamiętać, że heliotrop nie znosi mrozów, dlatego lepiej przezimować go w pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi ok. 10 stopni Celsjusza.

