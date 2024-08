W PRL‑u używali go wszyscy. Dziś niewiele osób o nim pamięta

Dziegieć swoim wyglądem oraz konsystencją przypomina smołę. Dziś nie bez powodu wykorzystuje się go do produkcji dermokosmetyków. W jego składzie znajdziemy betulinę, którą wyróżnia działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i antyoksydacyjne. Oprócz tego znajdują się w nim także emolienty, witamina E, a także wyciąg z rumianku.

Krem dziegciowy przez swoje właściwości szczególnie polecany jest osobom z problemami skórnymi. Zalicza się do nich m.in. trądzik, grzybica oraz różnego rodzaju infekcje. Sprawdzi się również w przypadku łuszczycy, a także zapalenia łojotokowego oraz atopowego skóry.

Może on także opóźniać pierwsze oznaki starzenia się skóry, dlatego chętnie sięgają po niego osoby po 25. roku życia. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że to właśnie wtedy zaczynamy produkować znacznie mniej kolagenu odpowiedzialnego za jędrność i gładkość naszej cery.

