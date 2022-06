Sejm odrzucił projekt ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne. Natalia Broniarczyk: Jeszcze tam wrócimy

- Nie ukrywam, że jestem rozżalona, bo miałam cień nadziei, że mimo wszystko politycy i polityczki wysłuchają debaty i zobaczą, że aborcje mają miejsce – że powinni to w końcu zaakceptować, a nie zamykać na to oczy i udawać, że problemu nie ma - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Natalia Broniarczyk, aktywistka z Aborcyjnego Dream Teamu. Sejm odrzucił w głosowaniu projekt ustawy "Legalna Aborcja. Bez Kompromisów", zakładający możliwość przeprowadzenia zabiegu aborcyjnego w Polsce do 12. tyg. ciąży.