W sukni przypominającej kwiat. Edyta Herbuś niezmiennie zachwyca

Choć Edyta Herbuś uwielbia styl boho z frędzlami i piórkami, to nie raz potrafi zachwycić w szykownej kreacji. Jest jak prawdziwy kameleon, który żongluje stylami. Ostatnio pojawiła się na balu charytatywnym w długiej, czerwonej sukni bez ramiączek i zachwyciła wszystkich zgromadzonych. Swoimi strojami chwali się na instagramowym profilu, gdzie obserwuje ją ponad 250 tys. osób. Teraz większość z tych stylizacji pochodzi z planu programu "You Can Dance – Nowa Generacja", którego Herbuś jest prowadzącą.