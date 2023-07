Wakacyjna plaga na SOR-ach. "Nawet 85 proc. przypadków w Małopolsce"

Niektórzy próbują przechytrzyć system. - Idą na SOR i kiedy zdają sobie sprawę, że muszą poczekać np. dwie godziny, wracają do domu i dzwonią po karetkę tylko po to, aby być traktowanym w trybie priorytetowym. To okropne naciągactwo, bolączka, z którą nie za bardzo mamy jak walczyć. Choć wiemy, że ktoś kłamie i wzywa karetkę bez powodu, nie mamy żadnych mechanizmów, by temu zapobiec. SOR to oddział, na którym ratujemy życie! - przypomina lekarz.