Wakacyjny skok w bok. "Pamiętam jego słowa, że to nic nie znaczyło"

- Byłem zły na wszystko. Na to, że to zrobiła i na to, że powiedziała mi dopiero po powrocie z panieńskiego. Do tej pory nie mogę pojąć, jak mogła rozmawiać ze mną przez telefon czy pisać wiadomości i ukrywać przez kilka dni, że przespała się z innym mężczyzną. Dla mnie to był koniec, bo sam nigdy bym czegoś takiego nie zrobił - dodaje.