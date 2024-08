Walczyła z uzależnieniami. Tak wygląda teraz

Melanie Griffith to aktorka, która przez dekady zachwycała widzów swoim talentem, a media z nieustającą fascynacją śledziły każdy jej krok. Grała morderczynie, kobiety po przejściach i urocze ulubienice Ameryki.

Urodziła się w 1957 roku jako córka Tippi Hedren, ikony Hollywood znanej z filmów Alfreda Hitchcocka. Już jako dziecko miała dostęp do świata filmu, który z jednej strony otworzył przed nią drzwi do kariery, z drugiej zaś nałożył na nią ogromną presję. W pierwszej produkcji filmowej zagrała, mając zaledwie 12 lat. W tym wieku już marzyła o wielkiej karierze, którą ułatwiły jej kontakty matki. Wczesny debiut był zapowiedzią pełnej wrażeń drogi, którą miała przejść w Hollywood.

Życie osobiste Melanie Griffith od początku było pełne intensywnych emocji. W wieku zaledwie 14 lat poznała Dona Johnsona, młodego aktora, z którym połączyła ją namiętna, lecz burzliwa miłość. Dwa lata później uciekła z domu, by rozpocząć z nim wspólną podróż przez życie. Małżeństwo z Johnsonem, choć pełne pasji, okazało się niestabilne. Ich związek był pełen wzlotów i upadków, co stało się pożywką dla tabloidów, które z zapartym tchem śledziły ich rozstania i powroty.

Po rozpadzie małżeństwa z Johnsonem, Griffith poślubiła aktora Stevena Bauera, z którym doczekała się syna Alexandra. Jednakże jej problemy z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków pogłębiały się, co doprowadziło do rozpadu drugiego małżeństwa. W 1988 roku Griffith trafiła do ośrodka odwykowego, ale mimo chwilowej poprawy, demony przeszłości nie dawały za wygraną.