Wbij w mielone. Kotlety będą soczyste jak nigdy

Bulion uratuje smak kotletów. Spróbuj tej sztuczki

Kostki lodu, których używamy, nie muszą być zrobione ze zwykłej wody. W podobny sposób możemy zamrozić bulion, czyli wywar z jarzyn i mięsa. Takie pomysłowe kostki możemy bardzo łatwo wykonać samodzielnie, wystarczy zwykła foremka do lodu. Jeśli nie mamy czasu, nie musimy nawet gotować bulionu od zera, wystarczy go przygotować z kupnej kostki rosołowej. Po wychłodzeniu przelewamy go do foremki i zamrażamy. Gdy następnym razem okażą się potrzebne, kostki do kotletów będą pod ręką.