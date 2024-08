Post, który pojawił się na grupie na Facebooku "Zalesie Zacisze Szczytniki WROCŁAW" został opublikowany w sieci przez Wiesława Wiatrowskiego. Szybko okazało się, że trafili na niego także założyciele profilu "Make Life Harder", którzy udostępnili go również na swoim Instagram Stories. Jak nazwano drzewo, które posadzono na cześć naszej medalistki olimpijskiej? Sprawdźcie.

"Klon Celinka posadzony 9.08.24 w hołdzie dla złotej medalistki we wspinaniu Oli Mirosław" - można przeczytać na kartce, która zawisła na drzewie rosnącym na jednym z wrocławskich osiedli. Osoba odpowiedzialna za tę inicjatywę zadbała, by papier w razie opadów deszczu nie przemókł - włożyła ją bowiem do koszulki na dokumenty.