Jak dbać o śliwę we wrześniu?

Rozsyp pod śliwą we wrześniu. Gałęzie będą ciężkie od owoców

To kluczowy miesiąc w pielęgnacji śliwy węgierki. We wrześniu trzeba skupić się nie tylko na zbiorze owoców, ale i ochronie przed szkodnikami oraz odpowiednich zabiegach, które przygotują drzewko na zimę.

To jedna z najbardziej popularnych odmian śliw uprawianych w naszym kraju. Śliwę węgierkę ceni się za wyjątkowy smak owoców. Są idealne zarówno na przetwory, jak i do bezpośredniego spożycia. Świetnie sprawdzą się jako składnik sezonowych ciast.

Jak dbać o śliwę węgierkę?

Drzewka te są stosunkowo łatwe w uprawie. By cieszyć się obfitymi plonami, wymagają regularnej pielęgnacji — zwłaszcza pod koniec sezonu, we wrześniu. To właśnie wtedy potrzebują szczególnej uwagi ogrodników.

Śliwa węgierka to odmiana, która charakteryzuje się małymi i podłużnymi owocami o ciemnofioletowej barwie. Miąższ jest złocistożółty, zwarty i łatwo oddziela się od pestki, co sprawia, że takie śliwki są idealne do przygotowywania dżemów, powideł czy kompotów.

Owoce tej odmiany dojrzewają przeważnie od końca sierpnia do połowy września — oczywiście wszystko należy od pogody i warunków uprawy. To okres, kiedy śliwa węgierka wymaga szczególnej troski. Odpowiednia pielęgnacja wpływa nie tylko na bieżące plony, ale także na zdrowy wygląd drzewa i obfitość plonów w kolejnym sezonie.

Obowiązkowe we wrześniu

Wrzesień to najlepszy moment na zbiór śliwek. Ważne, aby regularnie zbierać dojrzałe owoce. Tak unikniesz gnicia tych, które spadną na ziemię. Wówczas mogą przyciągać szkodniki, a co za tym idzie — choroby. Regularnie usuwaj też uszkodzone owoce z drzewa, które mogą być siedliskiem larw.

Warto też usunąć suche, zniszczone lub chore gałęzie, co pozwoli drzewu skupić energię na zdrowych częściach oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób. Zadbaj też o to, by zapewnić śliwie odpowiednią ilość wody.

Rozsyp wokół drzewka. Tak zabezpieczysz śliwę

We wrześniu zadbaj także o glebę wokół drzewa, Po zbiorach możesz zastosować nawóz potasowo-fosforowy, który wspomaga system korzeniowy i przygotowuje drzewo na zimę.

Unikaj nawozów azotowych, takie sprawdzą się wiosną. Przed zastosowaniem odpowiedniego nawozu pamiętaj, by rozluźnić ziemię wokół śliwy, oczyścić i usunąć chwasty.

