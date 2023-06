Weekendowy horoskop miłosny – 23-25 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – weekendowy horoskop miłosny 23-25.06.2023

Początek lata nastraja do przygód, przecież nie ma przyjemniejszego czasu na randkowanie – ta pora roku została stworzona do miłości! Samotne Raki w najbliższy weekend znajdą się w bardzo romantycznym nastroju i zapragną poszukać swojej drugiej połówki. Możliwe, że nie zajmie im to wiele czasu, bo gwiazdy sprzyjają odważnym. Poza tym jest to znak na tyle atrakcyjny, że nie narzeka na brak zainteresowania.