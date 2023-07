Weekendowy horoskop miłosny – 30 czerwca-2 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Horoskop miłosny 30 czerwca-2 lipca. Wraz z początkiem lipca wiele samotnych osób może poczuć dodatkowy stres. Wakacje to czas, który warto spędzić z bliską osobą… A co, jeśli jej nie ma? To jeszcze nie powód, by podejmować nierozsądne decyzję i na siłę szukać relacji.