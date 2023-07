Weekendowy horoskop miłosny – 7-9 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – weekendowy horoskop miłosny 7-9.07.2023

Lwy będą w ten weekend walczyć o uwagę osoby, na której im zależy. Może dopiero niedawno ją poznały, może nie są jeszcze pewne, jak to wszystko się rozwinie… A ponieważ są też niecierpliwe, mogą próbować przyspieszyć nieco bieg zdarzeń. Gwiazdy ostrzegają, że to zła polityka, a miłość nie znosi nacisku. Gdy go poczuje, może łatwo wyślizgnąć się z rąk, bo nikogo nie da się zmusić do uczuć.