Weronika Marczuk o swojej aferze z podsłuchem. Ma dla Cichopek jedną radę

- Przeżyłam największy horror w tym kraju. Wiem, jak to jest, kiedy czytasz swoje prywatne rozmowy gdzieś pozapisywane, to jest okropne. To był najgorszy okres w moim życiu. Straciłam wszystko, co miałam jeśli chodzi o jakieś zajętości, o pracę. W moim przypadku to jeszcze było pomówienie, jakieś podejrzenia niesłuszne. To było bardzo trudne - wyznała, udzielając wywiadu dla Jastrząb Post.