Weronika Marczuk w kolorach jesieni. Spodnie są hitem na ten sezon

Joanna Racewicz wydała właśnie swoją czwartą książkę. "To nie kraj, to ludzie" to reportaż, dotyczący wojny w Ukrainie, a przede wszystkim ludzkiego cierpienia jej obywateli. W czwartek 29 września odbyła się premiera publikacji, na której pojawiła się oczywiście autorka oraz Ewa Błaszczyk, Natalia Jaroszewska oraz Wojciech Modest Amaro. W wydarzeniu wzięła również udział Weronika Marczuk, która ma ukraińskie pochodzenie.