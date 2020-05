Wesela plenerowe kontra w lokalu. Jakie będą nowe wytyczne i różnice w organizacji tych przyjęć?

W środę, 27 maja, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 czerwca możliwa będzie organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. - Chcę też wszystkim, którzy przygotowują się do wesel powiedzieć, że to najważniejsze w życiu wydarzenie będzie mogło się odbywać od 6 maja z udziałem 150 osób - powiedział. Dodał, że weselnicy będą mogli bawić się bez maseczek na twarzach. Wraz z podaniem tej informacji, obok radości pojawiło się wiele znaków zapytania.