Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 koronawiruswesele oprac. Paula Konieczny 1 godzinę temu Wesele w obliczu epidemii. Iść czy nie iść? Z powodu trwającej obecnie pandemii, pod znakiem zapytania znalazło się wiele wydarzeń i uroczystości, w tym także ślubów i wesel. Część z par młodych, bez względu na okoliczności nie decyduje się jednak na zmianę daty, stawiając tym gości w kłopotliwej sytuacji. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (unsplash.com) W związku z pandemią koronawirusa, która wciąż błyskawicznie rozprzestrzenia się na całym świecie, pary młode odczuwają coraz większy strach w obawie nad przebiegiem uroczystości. I choć wielu z nich, w trosce o zdrowie podejmuje radykalne kroki, decydując się przenieść termin ceremonii, równie wielu pozostaje przy swoim, licząc na szybką poprawę sytuacji. Wesele a epidemia koronawirusa Obawy mają jednak nie tylko pary młode, ale i zaproszeni goście, którzy z jednej strony nie chcą urazić nowożeńców swoją nieobecnością, z drugiej jednak nie chcą narażać swojego zdrowia. Przed podobnym dylematem stanęła właśnie jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria. "W kwietniu mam weselę koleżanki i boję się na nie pójść. Ma być na nim ok. 200 osób. Rozmawiałam o tym z panną młodą i powiedziała, że wesele odbywa się normalnie, bez względu na epidemię" – zaczęła. "Powiedziałam jej, że niestety, ale nie przyjdziemy, a ona się obraziła. Naprawdę martwię się o zdrowie i nie rozumiem jej reakcji, szczególnie, że nigdy nie byłyśmy szczególnie bliskie" – żaliła się. Zastanawiała się przy tym, czy ze względu na wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i zakaz organizacji imprez masowych, młoda para nie powinna go odwołać. Jej wątpliwości szybko rozwiali użytkownicy forum, argumentując, że prywatnych imprez okolicznościowych, jak właśnie wesele, zakaz nie obowiązuje. Jednak jak słusznie zauważyli, inaczej wygląda to jednak ze strony kościoła i lokalu, w którym uroczystość ma się odbyć. Te instytucje zakaz już bowiem dotyczy. W kościele, więc będzie mogło się pojawić maksymalnie 50 gości. Uznali więc za prawdopodobne, że ceremonia ostatecznie się nie odbędzie. "Wątpliwe żeby doszło do tego wesela" – pisali. Jednocześnie wyrażając przy tym zrozumienie dla decyzji autorki, uznając ją za rozsądną i odpowiedzialną. "Też bym nie poszła i dziwię się ludziom, którzy mają taki zamiar. Obraziła się? Trudno, zdrowie ważniejsze" – napisała jedna z użytkowniczek, szybko zyskując poparcie innych uczestników dyskusji. A wy? Co o tym myślicie?

