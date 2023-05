Weszła cała na czarno. Gdy się odwróciła, wszyscy zaniemówili

Katarzyna Warnke odsłoniła plecy

Suknia, którą wybrała Katarzyna Warnke, miała na plecach trójkątne wycięcie. Takie modowe twisty lubimy najbardziej. Aktorka dobrała do owej ciekawej kreacji skórzane kozaki na niewysokich szpilkach. Wkładanie wysokich butów do sukienek czy spódnic midi tak, by nie odsłonić nóg, jest obecnie w trendach.