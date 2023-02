Weszła w związek na pocieszenie. "Do dziś żałuję"

Plan jej partnera ostatecznie się nie powiódł. - Prosił mnie o wybaczenie. Do dziś żałuję, że do siebie wróciliśmy - mówi. Mężczyzna nie zamierzał traktować Moniki z należytym szacunkiem. Korzystał z jej naiwności i dobroci. - Mieszkaliśmy razem, planowaliśmy wspólnie przyszłość, a on za moimi plecami umawiał się z innymi kobietami. Teraz czuję do niego wstręt. Wtedy byłam przekonana, że to moja wina. Zrozumiałam, że jeśli ktoś się tobą pociesza, nie ma sensu brnąć w taką relację. To źródło bólu, który trudno później załagodzić - podsumowuje.