Marija z Buczy z narażeniem życia ratowała zwierzęta. Niewiarygodne, jak jej się odwdzięczyły

36-letnia Marija Mikitjuk jest lekarką weterynarii, która pochodzi z miejscowości Bucza w Ukrainie. Dwójkę swoich dzieci wysłała do przyjaciół mieszkających w Australii, a jej mąż, programista IT, został wcielony do armii ukraińskiej. Kobieta natomiast zdecydowała się zostać w mieście i pomagać zwierzętom domowym porzuconym przez uciekających przed wojną właścicieli. Każdego dnia jeszcze przed świtem wychodziła z piwnicy swojego domu, by karmą wabić zwierzęta i ratować je przed brutalnymi żołnierzami rosyjskimi patrolującymi ulice Buczy.