Weterynarz przestrzega. Nie spaceruj z psem w tych godzinach

Psy a udar cieplny

Udary cieplne to jedno z najpoważniejszych zagrożeń związanych z upałami. Tyczy się to również czworonogów. Wysoka temperatura powietrza i nasłonecznienie mogą doprowadzić do nagłego wzrostu temperatury ciała psa, a następnie do poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych lub nawet śmierci. Podczas gorących dni psy narażone są też na poparzenia słoneczne i oparzenia poduszek łap od gorących chodników.