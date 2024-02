Wetrzyj w muszlę. "Wyżre" kamień, a po zaciekach nie zostanie ślad

Do plastikowego lub szklanego pojemnika wlej dwie łyżki płynu do płukania ust, cztery łyżki pasty do zębów i dolej odrobinę płynu do czyszczenia toalet. Dokładnie wymieszaj, a następnie zaaplikuj powstałą miksturę na pokryte kamieniem elementy muszli. Najlepiej zrobić to tuż przed wyjściem z domu do pracy lub na noc. Mieszanka będzie miała czas, by zadziałać.