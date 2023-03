Widzisz takie nierówności? Wetrzyj w panele, a będą jak nowe

Teraz czas na przygotowanie się do mycia podłogi. W tym celu wyjmij czystego mopa, a do wiadra wlej ciepłą, ale nie gorącą wodę. Możesz dodać do niej kilka bądź kilkanaście kropel olejku zapachowego, jeśli chcesz, żeby w mieszkaniu unosił się przyjemny aromat. Kolejny krok to rozsypanie na panelach zmielonej wcześniej soli. Po dokładnym oprószeniu zwilż mopa w ciepłej wodzie i zacznij myć panele, jednocześnie je polerując. Po chwili zauważysz, że podłoga zacznie się błyszcze. Zabieg ten należy powtarzać, najlepiej raz na dwa tygodnie.