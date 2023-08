Wieczorem wsyp do muszli. Rano sobie podziękujesz

Wsyp do toalety i zostaw na noc. Rankiem będzie jak nowa

Na muszli toaletowej gromadzą się zabrudzenia i kamień. To właśnie on tworzy żółte przebarwienia na jej powierzchni. Jeśli chcesz się go pozbyć, wieczorem, kiedy wszyscy domownicy pójdą spać, posyp muszlę proszkiem do prania i zostaw na noc.