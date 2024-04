Wiele par decyduje się na kinky seks. O tym trzeba pamiętać

Kink w luźnym tłumaczeniu to "supeł" ale także "perwersja", a kinky to m.in. "sprośny", "perwersyjny". Mianem kinky seksu określa się każdą formę zbliżenia, wykraczającą poza tradycyjny, konwencjonalny schemat.

Sugeruje, że pomocne mogą być plansze, na których każdy z partnerów, konkretnym kolorem, zaznacza to, na co się zgadza, na co być może jest w stanie się zgodzić i na co absolutnie nie ma mowy.