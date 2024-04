Tak reaguje ciało kobiety na stosunek. Wiele z nich ma podobne objawy

Dyspaurenia, bo właśnie tak nazywa się to zjawisko, to uwalnianie się oksytocyny podczas seksu, co może prowadzić do skurczy macicy. Jeśli ból zdarza się rzadko i nie jest silny, nie musisz się tym martwić, jeśli jednak po każdym zbliżeniu czujesz podobne skurcze, warto umówić się na wizytę ginekologiczną i skonsultować to z lekarzem.