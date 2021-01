Wielka Brytania: Pokazano dramatyczną relację z pracy medyków w londyńskim szpitalu

Nierówna walka z koronawirusem

W wyemitowanym na antenie "Sky News" dokumencie wypowiedział się jeden z pielęgniarzy Royal Free Hospital, który określił swoją codzienną pracę mianem "piekła" ze względu na przybywającą liczbę pacjentów każdego dnia. Część osób przebywających na oddziale jest podłączona do respiratorów.

Większość londyńskich szpitali walczy z kryzysem spowodowanym z nabierającą tempa zachorowalnością na koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Oddziały intensywnej terapii cały czas są wypełnione, co nie napawa optymizmem medyków. Niektóre placówki musiały zostać przekształcone wyłącznie dla pacjentów z COVID-19, co powiązane było z przeniesieniem pozostałych chorych do szpitali w innych częściach kraju.