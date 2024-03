Wielu nie wie, że to grzech. Oto zaktualizowana lista

Szczery rachunek sumienia. Pamiętajmy o nowych grzechach

Wybierając się do spowiedzi, trzeba pamiętać, że wraz z postępem cywilizacji zmieniają się też grzechy i sposoby, w jakie je popełniamy. Bardzo ważny jest szczery rachunek sumienia oraz żal za grzechy. Nie ma sensu szukanie wymówek i usprawiedliwianie się przed samym sobą. Szczerość to klucz do lepszego życia w wierze. Tak naprawdę bardzo często już podświadomie wiemy, co zrobiliśmy źle i co powinniśmy wyznać księdzu w konfesjonale. Rachunek sumienia to intymny proces, który pomaga lepiej zrozumieć siebie, swoje działania i wpływ, jaki wywierają one na innych.