Wiemy czym się teraz zajmuje Tamara Gonzalez Perea. Zaskakujące zajęcie

- Zamykam bloga o modzie. To prawda, choć to nie tak, że z modą definitywnie „kończę”. Zawsze pozostanie dla mnie częścią mojej pracy, wspaniałym sposobem na ubieranie osobowości i podkreślanie tego, co w ludziach piękne. (…) Zrozumiałam, że moja misja i to, co robię, daleko wykracza poza po prostu "ubieranie się". Wielokrotnie moda stała się dla mnie i dla Was pretekstem do rozmowy o różnorodności, tolerancji i prawie do niezależności, do nieprzepraszania za to, kim się jest i o czym się marzy” -napisała Tamara w swoich mediach społecznościowych.