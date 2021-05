Wieniawa wygrzewa się na piasku. Odważne zdjęcie wywołało lawinę komentarzy

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Młoda aktorka szturmem wkroczyła do świata mediów, a teraz może już odcinać kupony od sławy. Choć wielu na jej miejscu osiadłoby na laurach, to Julka wciąż nieustannie bardzo intensywnie pracuje. Gra w filmach, nagrywa piosenki, a także rozwija swoje dwie firmy. Gdy tylko znajdzie chwilę na odpoczynek, ucieka z Polski i wylatuje do ciepłych krajów. Tam, gdzie nikt jej nie zna, czuje się swobodnie.