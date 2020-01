WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Wiktoria była ofiarą nożownika. Do dzisiaj ma problemy z chodzeniem i ani grosza odszkodowania - Budzę się i nie wiem, czy danego dnia uda mi się wstać. Gdy idę ulicą i usłyszę, że ktoś za mną biegnie to od razu wpadam w panikę - mówi 21-letnia Wiktoria Widak, która została dźgnięta nożem w galerii handlowej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dziewczyna regularnie chodzi na rehabilitację (Archiwum prywatne) Ponad dwa lata temu Wiktoria Widak została zaatakowana przez nożownika na terenie galerii handlowej w Stalowej Woli, gdzie pracowała jako hostessa. Mężczyzna biegał z nożem i bez opamiętania zranił 9 osób, z czego jedna z nich zmarła w szpitalu. Wówczas 19-letniej Wiktorii udało się przeżyć, jednak do dziś jest niepełnosprawna. – Na początku myślałam, że zrobią mi operację, zszyją ranę i pójdę do domu. Byłam przerażona, gdy usłyszałam od lekarzy, że mogę już nigdy nie wstać z wózka inwalidzkiego – wspomina dziewczyna w rozmowie z WP Kobieta. Determinacja Wiktorii sprawiła, że po kilku miesiącach zaczęła korzystać z balkonika, a później poruszać się o kulach. Początkowo intensywna rehabilitacja przynosiła efekt, ale od roku stan zdrowia 21-latki utkwił w martwym punkcie. – W prawej nodze mam niedowład, więc utykam. Ponadto nie mam czucia po lewej stronie ciała, od stopy do żeber – mówi. – Niedawno rozbiła się szklanka w domu, a ja chodziłam boso. Powbijały mi się kawałki szkła w stopę, ale zorientowałam się dopiero, gdy zauważyłam zakrwawioną nogę – dodaje. Lekarze zdiagnozowali u Wiktorii Zespół Browna- Sequarda polegający na poprzecznym uszkodzeniu połowy rdzenia. – Najgorsze jest to, że lekarze nie mogą zapewnić mnie, że rehabilitacja będzie nadal przynosić efekty. Może być tak, że faktycznie odzyskam sprawność albo pogorszy mi się i znowu będę skazana na wózek – wyjaśnia. - Zresztą jeszcze nie trafiłam na lekarza, który miałby odpowiednią wiedzę na temat mojego urazu. Wszyscy jedynie zdawkowo mówią: "Zobaczymy, co przyniesie rehabilitacja" - dodaje. Wiktoria próbowała odnaleźć inne osoby z podobną diagnozą. – Przeczesałam cały internet. i udało mi się nawiązać kontakt tylko z mężczyzną, który mieszka w Australii. Napisał mi, że pomimo leczenia znowu nie może chodzić. To nie napawa mnie optymizmem – opowiada. 21-latka co miesiąc jeździ na kilkudniową rehabilitację do specjalistycznego ośrodka. Za pierwszą musiała zapłacić 20 tysięcy zł. Obecnie koszty są niższe, ponieważ Wiktoria nie musi już korzystać z lokomatu – urządzenia do reedukcji chodu. Ponadto dwa razy w tygodniu rehabilituje się w prywatnym ośrodku oraz ćwiczy na siłowni pod okiem trenera. – Gdy poszłam na rehabilitację w ramach NFZ, to niestety nawet nie wiedzieli, jakie ćwiczenia mi zalecić. Miesięcznie wydaję na leczenie około sześć tysięcy złotych – wylicza. Dzięki internetowej zrzutce, którą założono tuż po tragedii, udało się uzbierać 180 tys. zł. – Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim ludziom – podkreśla Wiktoria. Niestety to jedyne wsparcie, które uzyskała ofiara nożownika. Początkowo właściciel galerii handlowej "Vivo!", na terenie której doszło do ataku, oferował dziewczynie wsparcie finansowe. – Mówili, że kupią mi laptopa, ufundują stypendium albo pokryją koszty związane z rehabilitacją. Jednak skończyło się tylko na obietnicach – opowiada Wiktoria. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem obiektu. – Musiało dojść do jakiegoś niedopatrzenia. Z naszych informacji wynika, że nie dostaliśmy odpowiedzi od Pani Wiktorii. Jednak nadal jesteśmy chętni, żeby udzielić jej pomocy finansowej– zapewnił Przemysław Wardęga, rzecznik prasowy "Vivo!", jednocześnie podkreślając, że do tej pory właściciel obiektu pomógł pięciu innym ofiarom tamtej tragedii. Problemy w sądzie Wiktoria jest rozczarowana również kwestią odszkodowania. Mężczyzna, który ją zaatakował został uznany za niepoczytalnego i aktualnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym, a w związku z tym nie można postawić mu oskarżenia. Na obecnym etapie udało się wypracować złożenie aktu oskarżenia przeciwko dwóm ochroniarzom, które dotyczy zaniedbań w zakresie ochrony. Pismo wpłynęło miesiąc temu. – Upłynęło sporo czasu zanim prokuratura dopatrzyła się zaniedbań ze strony ochrony. Wówczas wyłączono część materiałów z postępowania i zaczęto prowadzić postępowanie przeciwko ochroniarzom – mówi nam adwokat Agata Jakieła, adwokat Wiktorii Ponadto od kilku miesięcy toczy się postępowanie o przyznanie kompensaty od Skarbu Państwa w ramach specjalnej ustawy dedykowanej ofiarom przestępstw, które nie mogą uzyskać odszkodowania bądź zadośćuczynienia od sprawy. – Kompensata może opiewać maksymalnie na kwotę 25 tys. złotych – doprecyzowuje adwokat . Wiktoria przyznaje, że żyje w ciągłym strachu. – Budzę się i nie wiem, czy danego dnia uda mi się wstać. Gdy idę ulicą i usłyszę, że ktoś za mną biegnie to od razu wpadam w panikę – przyznaje. – Nie poddam się i będę walczyć o swoje zdrowie, ale jednocześnie wiem, że ten człowiek zniszczył mi życie – dodaje. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 