Wiktoria Gąsiewska w sukni ślubnej. "Piękna panna młoda"

Wiktoria Gąsiewska od kilku lat pozostaje w związku z Adamem Zdrójkowskim. O ich rozstaniu, ślubie i planach na przyszłość pisały wszystkie kolorowe magazyny, para jednak milczy na temat ich relacji. Podkreślają, że są jeszcze młodzi i chcą się przekonać, co świat ma im do zaoferowania.

Chociaż to nie pierwszy raz, kiedy aktorka pozuje w takiej sukni, to Internauci zalali ją falą komplementów, ale również pytań. "Piękna panna młoda!", "Wyglądasz olśniewająco!" , "Zjawiskowa", "Suknia już jest, to kiedy ślub?" – dopytywali obserwatorzy gwiazdy.