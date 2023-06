Wkroczyła na scenę w Opolu. Ludzie oniemieli, gdy się odwróciła

Justyna Steczkowska zaskoczyła na scenie

Prawdziwe zdziwienie nastąpiło, gdy Justyna Steczkowska odwróciła się plecami do publiczności. Na koszuli miała bowiem czerwony napis "myśl samodzielnie". Lecz fani artystki doskonale wiedzą, że nie był to pierwszy raz, kiedy zaprezentowała się w stylizacji z "krwawym" hasłem na plecach. Kilka lat temu wyjaśniła, iż nie jest to jej osobisty protest, lecz wyraz artystycznej wizji. Ma skłaniać do "myślenia nad tym, gdzie w polityce zaginął człowiek i jego dusza".