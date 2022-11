Włącz się do gry z sloggi x Pac-Man

Mała, żółta postać pojawi się w fajnych , graficznych stylizacjach zarówno w wersji męskiej i damskiej, tak aby każdy mógł przyłączyć się do zabawy. Kobiety mogą cieszyć się niemal nieodczuwalnym wrażeniem, które zapewni niezwykle popularna linia ZERO Feel. Fantastycznie gładki, rozciągliwy materiał pozbawiony jest fiszbin oraz szwów i zawiera kultowy nadruk Pac-Mana. W kolekcji tej znajdziemy również niezwykle komfortową linię Weekend (również ze wzorem Pac-Mana) idealną do noszenia przez siedem dni w tygodniu.