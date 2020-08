Włodzimierz Matuszak o noszeniu maseczek ochronnych. Opowiedział o incydencie ze sklepu

Włodzimierz Matuszak o noszeniu maseczek w sklepach

"Zapiski codzienne. Wczoraj. Mały osiedlowy sklep. 5 osób w kolejce do kasy. Na twarzach maseczki. Dochodzi szósta osoba. W ręku butelka piwa. Maski brak, za to promili we krwi sporo. 'Co to ku...a, tylko jedna kasa?' – wrzeszczy nam za plecami. 'Proszę założyć maskę' – to jeden z klientów. Odpowiedź: 'zdrowy jestem, ku...a, a ty co, boisz się?'. Sytuacja napięta. Personel sklepu nie reaguje. Klient: 'dzwonię po policję'. Odpowiedź: 'pier...ę ciebie i twoją policję. Wykorzystując otwarcie drugiej kasy, osobnik bez maski płaci za piwo i chwiejnym krokiem wychodzi ze sklepu. Ot, taki zwykły dzień w coraz bardziej chamskim kraju" – relacjonował.