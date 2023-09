Wrzuć mokrą gąbkę do pralki. Później sobie podziękujesz

Dlaczego trzeba czyścić pralkę?

Pralka ma nieustanny kontakt z wodą i zanieczyszczeniami. Choć do każdego prania używamy detergentów, czyszczą one wyłącznie ubrania i tkaniny, a nie samą pralkę czy bęben. Jeśli do tego nie będzie on wietrzony po każdym praniu, mogą pojawić się w nim wiązki pleśni.